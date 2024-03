ComVem Mogilar terá Caça aos Ovos e muita diversão para criançada na Páscoa

A programação de Páscoa será especial no ComVem Mogilar. O centro de compras preparou muitas atividades gratuitas para a criançada se divertir na época mais doce do ano. O evento será no dia 23 de março, das 13h às 17h, na Pracinha do ComVem.

Haverá oficinas de máscaras e orelhinhas de coelho, e uma divertida Caça aos Ovos com o Coelhinho da Páscoa Tobias, que percorrerá as lojas do mall com os pequenos pelas lojas do ComVem. A Caça aos Ovos terá sessões às 14h, 15h e 16h (horários podem variar de acordo com o público presente). As atrações são gratuitas e têm vagas limitadas, que serão liberadas de acordo com a ordem de chegada.

O ComVem Mogilar, administrado pela HBR Realty, conta com infraestrutura completa para oferecer conforto e segurança para toda a família, além de lojas de serviço e alimentação, bem como ampla área verde e arejada. Há estacionamento no piso superior e no subsolo, com fácil acesso a todas as áreas do empreendimento.

O centro de compras fica na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Serviço

Onde: ComVem Mogilar

Endereço: Rua Manuel de Oliveira, 269, Mogilar

Sábado (23) – 13h às 17h: Oficinas de máscaras e orelhinhas de coelho; Caça aos ovos: 14h, 15h e 16h.

Classificação: Livre

Valor: Gratuito