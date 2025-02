Comunidade do Socorro celebra a Dedicação do Altar e da Igreja à Nossa Senhora

Instalada no largo do Socorro desde 1855, há pelo menos três anos, o prédio dessa igreja católica vem

passando por inúmeras obras de reforma e de restauração que culminaram com a entrega da nova capela do Santíssimo, em janeiro de 2025. A Cerimônia de Dedicação acontece no próximo dia 12 de fevereiro, quarta-feira, numa celebração especial às 19h30, que será presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini.

A comunidade, que começou a construir a capela com a ajuda dos Frades Carmelitas em 1855, festeja

os 170 anos da devoção à Nossa Senhora do Socorro, neste ano. Para marcar esse jubileu, além da tradicional festa, que acontecerá em setembro, a cerimônia de Dedicação do Altar e da Paróquia à Nossa Senhora do Socorro encerra um ciclo de obras que revitalizou a igreja por fora e no seu interior. A construção secular ganhou novos contornos e espaços, restauração da fachada, em 2022, Centro de Catequese em 2023, além de novo telhado, forro, iluminação, salão para eventos, nova sacristia e novo altar em 2024. E, agora, celebra sua novíssima capela do Santíssimo (2025), a primeira, em todo Alto Tietê, com a exposição perpétua do Santíssimo Sacramento, Eucaristia, para os católicos: presença viva e agrada de Jesus Cristo.

A Paróquia Nossa Senhora do Socorro está localizada no largo do Socorro, s/nº, em Mogi das Cruzes.



