Complexo Jornalista Tirreno Da San Biagio terá interdição nesta quarta-feira (12)

O Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio terá interdição do túnel no sentido centro-bairro nesta quarta-feira (12), a partir das 10 horas, para serviços de manutenção da bomba de drenagem existente no local. O trabalho tem previsão de ser realizado até as 15 horas e será executado por equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Durante o período de interdição, as opções para o motorista que está na região central da cidade e busca cruzar a linha férrea para acessar bairros como o Mogilar, Ponte Grande e Vila Industrial serão a passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu e as passagens em nível da rua Presidente Campos Salles e da avenida Cavalheiro Nami Jafet.

O trânsito no sentido Bairro-Centro do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio não terá alterações para os serviços desta quarta-feira.

Durante o período de interdição, agentes municipais de trânsito farão o monitoramento da circulação de veículos. Caso seja necessário, serão realizadas intervenções visando a melhoria da segurança viária e fluidez.

Mais informações sobre o trânsito em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.