Complexo Escola Viva Jundiapeba será finalizado no final de 2023

Começaram neste sábado (24/09), as obras da Escola Viva Jundiapeba, o maior complexo educacional da cidade que marca um novo conceito de educação em Mogi das Cruzes. O equipamento também será um polo de desenvolvimento do bairro, atendendo toda a comunidade.

A Escola Viva atenderá aproximadamente 500 crianças do ensino fundamental Ciclo I e oferecerá cursos e atividades para a comunidade. “A Escola Viva vai ocupar o dia inteiro das crianças com educação integral, unindo educação, esporte e cultura. Um equipamento como esse é muito importante para que as crianças tenham as ferramentas necessárias para se desenvolverem. No período noturno serão oferecidos cursos técnicos e toda essa infraestrutura estará disponível para comunidade aos finais de semana”, disse o prefeito Caio Cunha. A obra deverá ser concluída em dezembro de 2023.

Obras começaram no sábado

A secretária de Educação, Patricia Helen Gomes dos Santos, destacou que a nova unidade será a evolução do período integral oferecido na rede municipal, proporcionando vivências educacionais inovadoras. “Será uma evolução muito saudável e responsável do que já temos na rede. Uma nova proposta com foco no protagonismo do aluno, o que vai muito ao encontro do trabalho que estamos fazendo em conjunto com várias secretarias pela primeira infância em nossa cidade”, disse.

O complexo educacional terá três pavimentos, sendo 15 salas de aula, uma sala de recursos multifuncionais, seis salas especializadas (Laboratório de Ciências e salas de Artes, Jogos, Inovação Tecnológica, Música e Dança) e sete espaços de aprendizagem (Biblioteca, Auditório, “Cantinho da Leitura”, Sala de Estudos/Descanso e Horta; além de Quadra Poliesportiva e Piscina coberta). O prédio também terá espaços de convívio, área administrativa e serviços. “A piscina vai ser para toda a comunidade de Jundiapeba. A Escola Viva é cidadania, dignidade e saúde”, disse o prefeito.