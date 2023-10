Competição de Ginástica Rítmica recebe inscrições até dia 10

Já estão abertas as inscrições para a Copa Gym Life 2023, competição que reúne centenas de ginastas de toda a região do Nordeste. O torneio de Ginástica Rítmica acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, no Ginásio Poliesportivo da Unifor, em Fortaleza-CE, com organização da escola Gym Life.

As inscrições seguem até a próxima terça-feira, dia 10 de dezembro. Podem se inscrever ginastas de todas as idades, do nível estreante ao avançado, de forma individual ou por equipes.

De acordo com a proprietária da escola, Karol Colares Pimenta, a Copa Gym Life entrou no roteiro de eventos esportivos do Estado com a determinação de revelar novos talentos e promover o desenvolvimento das atletas:

“A competição está na sua 12ª edição e surgiu com o objetivo de agregar e multiplicar as vivências ligadas à Ginástica Rítmica. Essas atletas são meninas e jovens de todas as idades que se dedicam por muitas horas ao esporte, buscando sempre a excelência, união e o espírito de equipe. A Copa Gym Life vem com o propósito de proporcionar um ambiente saudável, pensando no crescimento delas como atletas de alta performance”.

As ginastas interessadas em participar da Copa Gym Life 2023 podem se inscrever pelo WhatsApp (85) 99168-6048 até o dia 10 de outubro. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram @gymlifegr.

