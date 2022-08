Comércio mogiano termina semestre com mais contratações

O comércio mogiano encerrou o primeiro semestre de 2022 com resultado positivo na geração de empregos. De janeiro a junho, o setor alcançou um saldo de 149 postos de trabalho. No período, 1.068 pessoas foram contratadas, enquanto, 919 foram desligadas. Ao todo, o setor emprega 22.522 trabalhadores, ocupando a posição de segundo maior empregador da cidade. Para a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), são um dos indicadores da recuperação gradual da economia.

Embora o saldo de empregos neste ano seja 2,7% maior que o registrado no mesmo período de 2021, quando o número era de 145 empregos, este não é o único aspecto positivo que deve ser levado em consideração. O nível de contratação também cresceu de um intervalo para outro. Nos seis primeiros meses do ano passado, 828 pessoas foram admitidas, uma variação de 28,9% em relação aos seis primeiros meses de 2022. Agora, se analisarmos os dados de contratação de 2020, início da pandemia, os números são ainda mais acentuados. Na época, o comércio apresentou saldo negativo de 55 empregos.

Reta final do ano

Mais confiantes, 77,2% dos empresários pretendem aumentar o quadro de funcionários nos próximos meses. “Os resultados do primeiro semestre são frutos também da injeção de crédito realizada pela liberação do FGTS e da antecipação da primeira parcela do décimo terceiro de aposentados e pensionistas. Agora, apesar da inflação e do aumento dos juros, as expectativas para o segundo semestre são positivas, pois temos pela frente datas importantes para o comércio. A ampliação do Auxílio Brasil até dezembro, também significa mais dinheiro circulando”, avaliou a presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

Para a presidente, a estimativa é que as contratações continuem em ritmo positivo. “As festas de fim de ano, tradicionalmente, são conhecidas pelo período de contratação de temporários. A Black Friday ganhou força nos últimos anos, por isso, parte dos comerciantes já começa a contratar em novembro. O aumento do nível de emprego representa mais renda, poder de compras e geração de impostos, ingredientes fundamentais para a retomada econômica”, destacou.