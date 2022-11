Comércio inicia contratação de temporários

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que sejam contratados 109,4 mil trabalhadores temporários no país neste final de ano para atender às vendas no varejo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que sejam contratados 109,4 mil trabalhadores temporários no país neste final de ano para atender às vendas no varejo.

O fim do ano é tradicionalmente um período de contratação de funcionários temporários, justamente para suprir a demanda gerada pela alta nas vendas impulsionada pelo Natal, a principal época para o comércio. E em Mogi não deverá ser diferente. Para este ano, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) estima um avanço de cerca de 10% nas contratações temporárias em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo com a inflação alta e as incertezas do mercado, que impactam na decisão do empresário de investir.

A expectativa é de abertura de 700 a 900 vagas no comércio mogiano, conforme as projeções do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio).

Os cargos que devem registrar maior procura são os de vendedores, caixas de supermercado e estoquistas. Alguns comerciantes da cidade já iniciaram a contratação no Dia das Crianças, mas o maior volume deve ocorrer entre novembro e dezembro, até porque haverá a Black Friday e excepcionalmente, a Copa do Mundo, eventos que movimentam diversos setores do comércio.

Mogi das Cruzes

Campanha

A pouco mais de um mês para o Natal – que é considerada a principal data para o comércio – a Associação Comercial de Mogi das Cruzes lança a tradicional campanha Natal Premiado. Nesta edição, serão sorteados uma motocicleta Honda, um notebook e um smartphone. A ação que começa nesta sexta, dia 25, e segue até o dia 26 de dezembro busca fortalecer ainda mais o varejo mogiano, que é um polo regional. A expectativa da entidade é que as vendas de Natal cresçam cerca de 20% em relação ao ano passado.

Para participar da campanha é preciso adquirir R$ 50 nas lojas participantes e preencher o cupom. A lista completa dos estabelecimentos parceiros pode ser consultada no site da Associação Comercial (www.acmc.com.br). O sorteio da campanha será realizado no dia 29 de dezembro na praça Coronel Almeida, a praça da Matriz.