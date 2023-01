Comerciantes pedem mais segurança no centro

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) solicitou o reforço da segurança para os centros comerciais da cidade durante reunião realizada na segunda-feira (16) com a Secretaria Municipal de Segurança e a Polícia Militar. Durante o encontro, a diretoria da entidade pediu o aumento do policiamento, especialmente, na região central, que registrou casos de furtos e roubos. Uma das propostas discutidas foi a parceria entre a administração municipal e o comércio para a instalação de um pacote de câmeras de monitoramento.

O encontro para discutir as ações de proteção para Mogi contou com a participação da presidente da Associação Comercial, Fádua Sleiman, dos vice-presidentes Roberto Assi e Mohamad Issa, do secretário de Segurança, Toriel Sardinha, e o capitão do 17° Batalhão da Polícia Militar, Marcelo Bueno Bernoldi.

Para a presidente, o encontro foi uma maneira de apresentar as preocupações do setor e de buscar soluções conjuntas. “A reunião foi para pedir o reforço da segurança da cidade, mas principalmente do Centro de Mogi, em razão dos roubos e furtos que ocorreram no ano passado. O encontro foi muito produtivo, pois o secretário ouviu nossas demandas e apresentou sugestões”, destacou.

A presidente da ACMC explicou que uma das propostas discutidas foi uma possível parceria entre a Prefeitura e o comércio para a instalação de câmeras de monitoramento. “A administração municipal vai colocar as câmeras e a Associação Comercial vai entrar em contato com os comerciantes para que eles cedam a fibra óptica e energia elétrica”, disse.

Reforço nas rondas

Durante a reunião, a Polícia Militar informou que reforçará as rondas no centro comercial. “Essa ação traz sensação de segurança tanto para os comerciantes quanto para os consumidores que fazem suas compras. Esse encontro foi muito interessante e temos certeza que teremos um Centro da cidade mais fortalecido”, afirmou Fádua.

A cidade recebeu nas últimas semanas totens de segurança – que têm estrutura para monitoramento e contato da população com a Guarda Municipal. Os equipamentos implantados pela administração municipal em 10 pontos da cidade, incluindo a região central, devem entrar em operação até o fim do mês.