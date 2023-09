Comemorações dos  463 anos de Mogi continuam com várias atrações

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), continua a promover diversas atividades para comemorar o aniversário da cidade. A partir desta sexta-feira (22), mais oito apresentações musicais gratuitas do Mogi Arte e Cultura serão realizadas no Parque Botyra Camorim Gatti e no Casarão do Chá, onde também acontecerão ações de literatura, como a Batalha de Rimas e o Escambo Literário. As ações comemorativas dos 463 anos de Mogi seguem até o final do mês de setembro, com diversas atrações simultâneas em bairros descentralizados. Todas as atividades têm entrada gratuita.

Na sexta-feira, o Parque Botyra recebe a partir das 17 horas, quatro shows pelo Mogi Arte e Cultura, juntamente com um stand do programa Escambo Literário. A Banda Combo apresenta seu show com grande variedade de pop rock. Já a Banda Corcel II promete resgatar o pop rock dos anos 1970 e 1980. E Vando Negretti traz o melhor do Tim Maia e do pop rock nacional para o público. O público também poderão apreciar uma batalha de rimas shows, com o Resenha Central e seu Mogi tem Flow.

No Casarão do Chá, as apresentações acontecerão no domingo, das 13 às 17 horas, com os shows de Brenô, Maury, Terráqueos, Ricardo de Deus Trio e o infantil Gran Circo Mina de Riso.

O Escambo Literário, que conta com o apoio do Coletivo Di’Versos será realizado tanto no Botyra como no Casarão do Chá. O público poderá livrar um livro de literatura usado e trocar por outro, renovando seu estoque de boas leituras.

A programação cultural descentralizada já foi realizada em Biritiba Ussu, Braz Cubas, Botujuru, Chácara Guanabara, Conjunto Residencial Toyama, Jardim Maricá, Jundiapeba, Sabaúna, Taiaçupeba e Vila Moraes. No final de semana seguinte, dia 30, os bairros Novo Horizonte, Quatinga e Vila da Prata também sediarão shows descentralizados. Todos os distritos de Mogi das Cruzes foram contemplados para receber a programação especial deste mês de aniversário do município, com mais de 80 atrações culturais para todas as idades.

Mostra Dança Mogi 2023

Além da música e da literatura, a Mostra Dança Mogi 2023 também marcará presença neste final de semana, com apresentações especiais de diversos estilos, que acontecerão no Parque Centenário, no sábado e domingo (23 e 24), das 13 às 17 horas.

Balé, jazz, danças tradicionais e folclóricas, breaking e muito mais estilos poderão ser apreciados gratuitamente, na performances de alguns dos melhores dançarinos e grupos de Mogi das Cruzes e do Estado de São Paulo.

A Mostra Dança Mogi conta com o apoio institucional da Fundação Memorial da América Latina, do Sesc Mogi e da São Paulo Companhia de Dança, grupo artístico de excelência do Estado de São Paulo que é gerenciado pela Organização Social Pró-Dança.

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Todas as ações têm entrada franca)

Mogi Arte e Cultura: Shows + Escambo Literário

22/9 (sexta-feira) | 17h às 21h30 | Parque Botyra Camorim Gatti (Av. Dr. Cândido X. de Almeida e Souza, s/nº – Centro Cívico)

Banda Combo – Pop rock Variado

Resenha Central / Mogi tem Flow – Batalha de rimas

Banda Corcel II – Pop rock Internacional anos 1970/1980

Vando Negretti – Pop rock Nacional e o melhor de Tim Maia

Escambo Literário com o Coletivo Di’Versos

24/9 (domingo) | 13h às 17h | Casarão do Chá – Estrada do Chá, cx 5 – Cocuera

Ricardo de Deus Trio

Brenô

Gran Circo Mina de Riso | Espetáculo infantil

Terráqueos

Maury

Escambo Literário com o Coletivo Di’Versos

17ª Primavera dos Museus

de 19/9 a 1/12 | Exposição “(In)Visíveis? Um olhar artístico sobre os povos indígenas e negros em Mogi” | Pinacoteca (de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, sábados, das 9h às 12h)

22/9 (sexta-feira) | 19h | Noites de Mistério – Ed. Cemitério São Salvador | Inscrições encerradas

23/9 (sábado) | 14h | Mesa Redonda | Identidades e Diversidades: O ABC LGBT e o caminho do conflito ao respeito | Centro Cultural

24/9 (domingo) | 16h | Roda de conversa | Onde foram parar os “Homens Pretos” da nossa Paróquia? | Salão Paroquial Nossa Senhora do Rosário (R. João Cardoso dos Santos, 940 – Vila Industrial)