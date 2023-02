Com show de Gretchen, bloco Agrada Gregos espera 1 milhão de foliões no dia 18

O Agrada Gregos, o maior bloco LGBTQIA+ do Brasil, sairá sábado dia 18 de fevereiro em frente ao Ibirapuera com sua rainha Gretchen e Aretuza Lovi como principais atrações para o carnaval deste ano.

O bloco que em seu último desfile atraiu mais de 700 mil foliões espera esse ano bater a marca de 1 milhão de pessoas.

Além das divas, o bloco contará com banda completa ao vivo no trio elétrico, convidados especiais e DJs para dar aquela pitada de pop que os foliões tanto amam. Para os foliões mais animados, os organizadores do Agrada decidiram, pela primeira vez fazer um festa pós bloco, na Audio, a partir das 22h. Serão dois palcos: o principal de axé e pop e outro com eletrônico (tribal).

Gabriel Ribeiro, produtor do Agrada Gregos conta que “como a maior parte dos bloquinhos vão terminar às 18 horas, decidimos continuar a folia, nossos gregos e gragas tem muito fogo pra acabar tão cedo”.

Nathalia Takenobu, produtora e DJ do bloco destaca que “é uma alegria enorme poder voltar a fazer Carnaval gratuito na rua depois de tanto tempo, estamos sentindo falta da energia única e conexão com a cidade”.

Os ingressos para o evento pós bloco podem ser adquiridos pelo site www.agradagregos.com.br.

CARNAVAL DE SALVADOR

No dia seguinte do desfile em São Paulo, o Agrada Gregos faz sua grande estreia em Salvador, sob comando da musa Carla Cristina. Este será o primeiro bloco nascido em SP a ter a honra de desfilar na Bahia, no principal circuito Barra Ondina, trazendo muitas surpresas, convidados especiais e a energia única que só quem experienciou um Agrada Gregos sabe o quanto esse ‘match’ com Salvador tem tudo a ver!

Serviço:

Bloco Agrada Gregos Desfile SP

Data e Horário: 18 de fevereiro, das 13h às 18h

Local: Ibirapuera, concentração em frente ao Obelisco (Praça Escoteiro Aldo Chioratto, 100 )

Entrada gratuita.