Com obras à noite, Avenida dos Bancos terá novo horário de interdição

A avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, no Centro, recebe a partir desta semana os serviços noturnos pelo Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica. Os primeiros trechos da “Avenida dos Bancos” começam a receber a capa asfáltica final no período noturno, que ficarão interditados entre 22h e 05h. Já o terceiro trecho (entre a rua Campos Salles e Praça dos Imigrantes) continua a receber os trabalhos de execução de base a aplicação da pré-capa asfáltica.

A via recebe um serviço mais complexo, por isso é preciso passar por esta etapa antes de implantar a nova camada asfáltica. O solo sob a via precisou de correção porque os estudos de deflexão apontam deformações ao longo da avenida, o que pode comprometer a segurança e fluidez.

A execução das obras é feita por trechos, com interdições para tráfego em todas as faixas de rolamento nos quarteirões em obras, com cruzamentos livres. Conforme cada quarteirão estiver em condições de tráfego, será liberado sequencialmente

Já o segundo trecho da via foi liberado para o trânsito com 20 dias de antecedência. O tráfego até a Campos Salles é feito sobre a pré-capa asfáltica – o recapeamento final será feito apenas quando a obra estiver concluída em toda a extensão da avenida, para que não haja emendas no asfalto.

Durante toda a execução das obras, as calçadas seguem liberadas para os pedestres. Em razão deste avanço, parte da rua Professor Flaviano de Melo está com a mão inglesa – os agentes de trânsito fazem o monitoramento todo o tempo.