Com lema pela paz, Festa do Divino de 2026 já tem tema e logotipo definidos

A preparação para a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes começou, e já tem tema e identidade visual definidos para a edição de 2026. O anúncio foi feito no sábado (16), durante a 1ª Coroa do Divino, quando os festeiros apresentaram oficialmente a mensagem que vai nortear toda a programação do próximo ano: “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa Paz”.

A tradicional celebração acontece de 14 a 24 de maio de 2026 e será conduzida pelos festeiros, Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, ao lado dos capitães-de-mastro, Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos.

Durante o anúncio, Ricardo Medina destacou a inspiração para o lema. “A ideia nasceu em nossas reuniões e foi iluminada pelo Espírito Santo. Queremos que a festa deste ano seja um convite à reflexão, para que todos se tornem mensageiros da paz, levando esperança e luz onde houver trevas”, afirmou.

O assessor eclesiástico da Festa do Divino, padre Luiz Ricardo, reforçou a importância do tema escolhido. “Não se trata apenas de pedir paz para o Brasil, mas uma paz mundial, em sintonia com o apelo da Igreja e do Papa Leão XVI, que nos chama a rezar pelo fim das guerras e pela reconciliação entre os povos. Todos nós precisamos dessa paz, e a Festa do Divino é um momento propício para semearmos essa mensagem”, disse.

A identidade visual da edição 2026 também foi apresentada no encontro. A Agência San Luca, especializada em evangelização católica, foi novamente a responsável pela criação do logotipo, e assina seu 11º trabalho para a Festa do Divino de Mogi.

Segundo o designer Fábio Augusto de Santana, que desenvolveu o projeto em parceria com Lilian de Fátima Melo, a construção da marca partiu de uma reflexão espiritual. “Nosso trabalho vai além do design: buscamos na bíblia e no catecismo a inspiração espiritual para traduzir o mistério da Santíssima Trindade em uma identidade que seja profundamente católica”, concluiu.

Anúncio foi feito durante a 1ª Coroa do Divino