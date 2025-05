Com investimento de R$ 3 milhões, Piratininga avança em infraestrutura urbana

Intervenções levarão melhorias urbanas a Itaquaquecetuba

Na última quinta-feira (15), o deputado estadual Marcos Damásio esteve na Prefeitura de Itaquaquecetuba, onde foi recebido pelo prefeito Eduardo Boigues, para fortalecer o compromisso com o desenvolvimento do município. Um dos principais assuntos da reunião foi a emenda parlamentar de R$ 3 milhões, destinada pelo deputado em 2024, para obras de infraestrutura no Parque Piratininga, um dos bairros mais populosos da cidade.

As obras devem começar em breve, e serão aplicados os serviços de drenagem, captação de água pluvial, pavimentação, guias e sarjetas. O objetivo é a melhoraria da mobilidade urbana, impulsionar a valorização de imóveis e proporcionar mais dignidade aos moradores do bairro.

“É muito gratificante ver que essa emenda vai sair do papel e transformar a realidade de tantas famílias. O Piratininga é um bairro importante e merece essa atenção. Esse é só mais um passo de muitos que ainda daremos juntos por Itaquaquecetuba”, destacou o deputado Marcos Damásio.

O prefeito Eduardo Boigues agradeceu o apoio e ressaltou o impacto direto da obra na vida da população. “Com essa infraestrutura, abrimos caminho para avançar com a regularização fundiária e garantir segurança jurídica às famílias. É uma entrega que representa mais qualidade de vida e valorização dos imóveis”, declarou.

A obra integra o conjunto de investimentos do parlamentar no município, que já soma mais de R$ 5,6 milhões em recursos aplicados nas áreas de saúde, revitalização urbana e pavimentação.

Deputado Marcos Damasio e prefeito Eduardo Boigues alinham investimentos em infraestrutura durante reunião na Prefeitura