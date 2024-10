Com IA generativa, Suzano cria plataforma para auxiliar colaboradores da companhia

A empresa Suzano criou uma plataforma para otimizar pedidos de itens de MRO (Manutenção, Reparo e Operação) pelos colaboradores da companhia, inclusive para as unidades de Mogi das Cruzes e Suzano. Chamada Vagalúmen, a ferramenta permite, através da Inteligência Artificial (IA) generativa do Google Cloud, realizar requisições de forma ágil, a partir de um sistema amigável, com informações integradas.

A VagaLúmen funciona como um chatbot em que os usuários fazem perguntas simples sobre materiais da operação industrial que pretendem utilizar, como parafusos, ruelas e porcas. A plataforma busca rapidamente as respostas nos bancos de dados da companhia, encontrando todos os itens disponíveis nos estoques das Unidades Industriais. Além de reduzir em 95% o tempo de consulta de materiais, a VagaLúmen tem potencial para atender até seis mil usuários em diversas áreas da empresa.

A ferramenta é integrada aos sistemas já utilizados dentro da Suzano, e utiliza o Cortex Framework, uma inteligência artificial generativa que transforma as tabelas cruas da SAP – que possui informações e dados de forma segregada –, em visualizações simples e estruturadas, facilitando o dia a dia dos colaboradores da empresa. Além disso, a Vagalúmen permite o armazenamento de dados, hospedagem de aplicativos e análise de grandes volumes de informações e inteligência artificial.

“Nós identificamos a necessidade de desenvolver uma solução segura e eficaz para acessar e gerenciar informações da companhia com mais praticidade. A tecnologia avança rapidamente, nada é mais eficiente do que poder conversar diretamente com os dados e obter informações de forma rápida e direcionada”, conta Josilda Saad, diretora de tecnologia da Suzano. “Com o uso da IA, conseguimos transformar perguntas textuais em consultas técnicas ao banco de dados, o que contribui significativamente para a nossa jornada digital e de empoderamento tecnológico, com o espírito de uma startup de 100 anos”, completa a executiva.

Unidades de Mogi das Cruzes e Suzano também utilizarão desse benefício