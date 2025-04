Com ampla programação, Festa de São Benedito completa 146 anos

A festa, que faz parte do calendário da cidade, durará 11 dias

Mogi das Cruzes se prepara para celebrar uma de suas festas mais tradicionais, religiosas e culturais: a Festa de São Benedito. Neste ano, o evento chega à sua 146ª edição: a programação tem início em 24 de abril (quinta-feira) e segue até o dia 4 de maio, com missas solenes, novena, shows e quermesse.

A abertura oficial acontece no dia 24, às 18h30, com uma procissão que sairá da Capela Santa Cruz em direção ao Santuário do Senhor Bom Jesus, mais conhecido como Igreja de São Benedito. No local, haverá o hasteamento do mastro, seguido da missa solene presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini e, logo após, o início da quermesse.

A festa, que faz parte do calendário oficial do município, é uma homenagem a São Benedito, santo nascido em 1526, na Sicília, Itália. Filho de escravos africanos, Benedito viveu em simplicidade e dedicação à fé, atuando como cozinheiro e depois como mestre de noviços e superior de convento. Foi canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII.

Neste ano, os festeiros são Renata Sponda de Almeida e Marcel Pupo de Almeida, enquanto os capitães-de-mastro são Gabriella de Oliveira Barrachi e João Pedro de Oliveira.

Durante todos os dias da festa, a quermesse promete atrair o público com uma grande variedade de pratos típicos. Entre as opções, estão doces caseiros, afogado, tortinho, pastel, buraco quente, churrasco, batata frita, além de bebidas como quentão, vinho quente e chopp. No último dia, 4 de maio (domingo), a programação começa mais cedo, às 12h, com uma macarronada especial de almoço.

O palco da quermesse também será ponto alto da programação, recebendo apresentações musicais de artistas como Sandro Junior, João Vieira e Ale Soares, João Pedro (JP), Angellus e Guilherme, Carlão dos Teclados, Alessanco, Carlos Mello, Rafa mix, Fabíola e Sérgio, banda MR3 e Modão Brasil.

Vale lembrar que todo o valor arrecadado durante a festa será destinado à construção do salão paroquial.

Assim como no ano passado, o sistema de vendas funcionará através de bilhetes retirados no caixa central.

A Festa de São Benedito é um momento de devoção, celebração e reencontros. Uma tradição que se renova a cada ano e reforça os laços da comunidade mogiana com sua fé e cultura.

O Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus – Paróquia de São Benedito está localizado na rua Doutor Ricardo Vilela, esquina com a rua Dr. Corrêa, no Centro, em Mogi das Cruzes.

Confira a programação:

Programação religiosa e cultural

24 de abril (quinta-feira), às 18h30 – Procissão, hasteamento do mastro e missa de abertura no Santuário do Senhor Bom Jesus

25 de abril (sexta-feira) a 3 de maio, às 19h – Novena Solene, com a presença de padres convidados

De 24 de abril a 4 de maio – Quermesse no Largo do Bom Jesus, sempre das 18h às 23h

4 de maio (domingo), às 16h – Procissão pelas ruas da cidade e missa solene de encerramento da festa

Foto 1 – Renata Sponda de Almeida e Marcel Pupo de Almeida, e Gabriella de Oliveira Barrachi João Pedro de Oliveira são os casais festeiros e capitães-de-mastro respectivamente

Foto 2 – A Festa de São Benedito já é tradição na cidade, com missas, novenas, shows e comida de qualidade