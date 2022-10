Com 500 novos empregos, Assaí inaugura nova loja no Mogilar

A partir desta quinta-feira (13 de outubro), Mogi das Cruzes (SP) passa a contar com uma terceira loja do Assaí Atacadista. A unidade está localizada na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, na Vila Mogilar (um dos principais bairros do município), e gerou cerca de 500 novos empregos entre diretos e indiretos, priorizando a contratação de colaboradores(as) que trabalhavam no antigo hipermercado e que manifestaram interesse em trabalhar no atacadista.

O Assaí Mogilar é resultado da alta demanda local e que, junto à sua excelente localização, fundamentou a decisão pela inauguração da loja. A loja está em um local de fácil acesso às principais vias e rodovias da cidade, e também próxima à estação de trem Estudantes e de algumas das principais universidades da região, facilitando o atendimento tanto do cliente que busca comprar e abastecer seu negócio (como restaurantes, minimercados, cantinas e escolas) quanto de famílias em busca de economia.

Assim como a unidade de Brás Cubas, aberta em 2017, o Assaí Mogilar foi convertido a partir de um antigo hipermercado até então instalado no terreno. O espaço foi completamente reformado para trazer uma experiência de compras totalmente nova aos(às) clientes. Entre as novidades, o novo Assaí Mogilar irá contar com Açougue, Cantinho do Churrasco e Empório de Frios — facilidades inéditas nas lojas da Companhia na cidade.

“Completamos 10 anos desde que chegamos com a primeira loja em Mogi. É gratificante ver o quanto a população acolheu o nosso modelo de negócio, nos motivando a chegar, hoje, a terceira loja no município. Ficamos ainda mais felizes por continuar gerando renda e emprego na região”, destaca José Novaes, Diretor Regional do Assaí. “Pela nossa experiência, uma unidade convertida a partir de hipermercado passa a faturar cerca de 3x mais em relação ao estabelecimento anterior, como foi o caso da loja Brás Cubas. Por isso, esperamos que o Assaí Mogilar também seja um grande sucesso”, completa o executivo. A inauguração reflete a ampliação da rede no Estado paulista. Atualmente, são 236 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal, sendo 90 no estado de São Paulo. “Desta forma, seguimos nosso plano de expandir pelo interior de São Paulo com lojas em regiões centrais, estando cada vez mais próximos dos(as) nossos(as) clientes”, afirma Novaes.

Com disposição ampla, de mais de 6,5 mil m² de área de loja, os(as) clientes contarão com 32 caixas para pagamento (com opções de passagem rápida para até 15 itens); mais de 300 vagas de estacionamento gratuito para carros e motocicletas; além de um espaço interno com climatização e iluminação aperfeiçoadas, pé-direito alto, e corredores largos e espaçosos.

Novos serviços

O Assaí Mogilar conta com serviços que agregam mais facilidade e completam a cesta de compras dos(as) clientes em seu dia a dia. É o caso do Açougue, com mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves; e atendimento especializado para que as peças possam ser cortadas e/ou moídas conforme o(a) cliente desejar. Outra novidade é o Cantinho do Churrasco, que facilita a compra de itens necessários para a ocasião em um espaço especializado e que reúne todos os produtos da categoria. E o Empório de Frios, com uma seleção de embutidos e queijos nacionais e importados, além de serviço de fatiamento.

A loja conta com um mix de mais de 9 mil produtos entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis. E, também, amplia o acesso para quem busca economizar com a sua “política de dois preços”. Isto é, o “preço de atacado” (quando adquire mais de um volume de um mesmo item) ou “varejo” (quando compra pequenas quantidades). Nos dois casos, o preço chega a ser, em média, de 10 a 15% mais barato do que comparado aos super e hipermercados.

O Assaí Mogilar também parcela a compra de alimentos em até 3x pelo cartão de crédito Passaí, bandeira própria da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item. A unidade, ainda, disponibiliza o serviço de “Televendas” aos(às) micro e pequenos empreendedores(as) e comerciantes que buscam agilidade para compras em grandes volumes.

Além da nova loja, o Assaí está presente com outras duas unidades no município: na Avenida José Meloni, 998, também na Vila Mogilar; e na Avenida Henrique Peres, 1.330, Vila Bernadotti. O atacadista ainda prevê uma forte expansão em todo o país, com a meta de alcançar 300 lojas até 2023.