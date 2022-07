Colônia de Férias do Mogi Shopping tem atividades gratuitas e sessões inclusivas

Crianças em casa? No mês das férias escolares, o Mogi Shopping envolve os pequenos no universo da diversão. Com cerca de 10 diferentes opções de lazer e entretenimento, todos os dias tem uma maneira diferente de brincar no centro de compras. Aos finais de semana, as atividades ao ar livre da Colônia de Férias são totalmente gratuitas.

E ainda: o Mogi Shopping terá ao longo do mês uma programação inclusiva em parceria com a Associação Resiliência Azul, na qual o público PCD terá horário exclusivo para brincar nas operações infantis.

A programação de férias já começou, confira os detalhes:

Colônia de Férias

Quanto: todas as atividades são gratuitas.

Quando: aos domingos, dias 17, 24 e 31.

Onde: no estacionamento.

Horário: das 9h às 12h

Idade: atividades voltadas para as crianças com até 12 anos acompanhadas dos responsáveis.

Como participar: as inscrições podem ser feitas na hora. A cada domingo as crianças receberão um brinde e ao final da programação receberão o kit da Colônia de Férias.

Alimentação: para garantir mais conforto ao passeio, o espaço contará com área de alimentação.

Quais são as atividades?

Aulas de skate (a partir de 7 anos). Não precisa levar o skate. A atração disponibilizará os equipamentos. Duração: 20 minutos.

Aulas de bicicleta (a partir de 7 anos). Terão bicicletas disponíveis no espaço e os participantes podem trazer as suas próprias. A atração disponibilizará os equipamentos para as crianças acima de 2 anos. Duração: 20 minutos.

Oficina de circo (a partir de 4 anos). Duração: 2 horas (rotativo).

Oficinas de brincadeiras antigas (a partir de 7 anos). Pular corda, corrida do saco, corrida da colher, entre outras

Recreação. Livre para as crianças com até 12 anos. A partir das 9h.

Todo dia é dia de brincar

Para deixar o roteiro da diversão completo, os pequenos podem gastar energia nas operações infantis de bilheteria que funcionam todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Confira:

AZE Games e Funny Toys

Parques de diversões indoor com grande variedade de atrativos, piscina de bolinhas, games, máquinas de pelúcia e muito mais! Os valores podem ser consultados diretamente em cada operação. Criança PCD ganha 1 brincadeira gratuita na Aze Games.

Robot#tron (circuito de brincadeiras)

Onde: Praça Central de Eventos

Quanto: R$ 25 por 15 minutos. R$ 1 a cada minuto extra.

Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 11h às 21h.

Idade: para crianças com até 12 anos. Crianças menores de 2 anos precisam brincar acompanhadas de um responsável. Criança PCD tem 50% de desconto.

Tay Day (circuito de brincadeiras)

Onde: Praça de Eventos, perto da Livraria Leitura

Quanto: R$ 30 por 20 minutos e R$ 35 por 30 minutos. R$ 2 a cada minuto extra.

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 22h;

Idade: para crianças com idade de 2 até 12 anos. Crianças menores de 3 anos precisam brincar acompanhadas de um responsável. Criança PCD tem cortesia de 20 minutos.

Aero Jump (circuito de camas elásticas)

Onde: Praça de Eventos, perto da Fast Shop.

Quanto: R$40 por 30 minutos. R$ 1,33 a cada minuto extra.

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 22h.

Idade: De 2 a 12 anos. Crianças menores de 2 anos precisam brincar acompanhadas de um responsável. Criança PCD tem 50% de desconto.

Programação inclusiva para o público PCD

Por meio de uma parceria com a Associação Resiliência Azul, as operações infantis parceiras vão abrir uma hora antes, em um dia, exclusivamente para atender o público PCD. É necessário apresentar carteirinha. Informações podem ser obtidas junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Mogi Shopping pelo telefone (11) 4798-8800.

Aproveite para completar o passeio com outras opções