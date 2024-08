Colégio Saint Thomas’ inclui seus alunos à música clássica e popular

Os alunos tiveram uma vivência com instrumentos e estilos musicais

A unidade de Mogi das Cruzes do colégio bilíngue Saint Thomas’ incluiu os seus alunos no campo cultural da música, no sábado (17), com o evento “Aula especial”, como um evento incorporado à aula de música ofertada pela escola, pelo Mister Soares.

A instituição de ensino, que nasceu com a ideologia de trazer e oferecer uma proposta de ensino sofisticada e diferenciada com o inglês imersivo, dedicou o final de semana para expor os seus alunos do Ensino Fundamental à música ao vivo, dando vivência à experiência com a orquestra Asaph.

Com o objetivo de incluir os estudantes na beleza e na complexidade da música, de maneira profunda e impactante, as crianças puderam aprender a diferenciar estilos, timbres e dinâmicas musicais.

Ao todo, 150 alunos cantaram músicas selecionadas em parceria com o mastro Michel e a orquestra.

De acordo com a proprietária e diretora pedagógica, Livia Bolina, o evento foi programado para que os participantes pudessem ver e ouvir de perto uma variedade de instrumentos. “Além disso, é um momento para aprender sobre suas características e entender como a música contribui para o som geral da orquestra”, comenta.

O momento cultural, que contou com todos os alunos convidados, durou até o meio-dia e atingiu o seu objetivo. “Acho que conseguimos despertar o interesse dos nossos pequenos”, finaliza a diretora.

O Colégio Saint Thomas’ fica na rua Santa Rita, 250, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes. Telefone para contato: (11) 4861-3318, e a rede social: @sthomaseducation.

Foto 1: Colégio bilíngue reuniu 150 alunos para a apresentação da orquestra

Foto 2: Estudantes do Ensino Fundamental também se apresentaram