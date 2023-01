Colégio Saber prepara novidades para 2023

O ensino de um idioma estrangeiro desde a educação infantil pode influenciar não apenas o futuro, mas todo o processo de aprendizagem dos alunos. Pensando em oferecer um currículo completo para os estudantes, o Colégio Saber, localizado em Mogi das Cruzes, pretende, este ano, aumentar a grade horária do inglês em todos os níveis de Ensino: serão três aulas de inglês na grade curricular dos alunos.

Outra novidade planejada para 2023 é a melhorias nos espaços para a Educação Infantil, com a conclusão do projeto do renomado arquiteto Frederico Zanellatto. “As mudanças vão garantir beleza, segurança e múltiplos espaços de convivência para que os alunos possam desfrutar de aprendizagens lúdicas confortantes e prazerosas” conta a diretora e mantenedora do colégio, Leonora Maria Lorijola.

Ela destaca ainda a aquisição da Metodologia OPEE – Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo, criada com o intuito de propiciar o desenvolvimento do autoconhecimento e dos projetos de vida da criança e do adolescente por meio de sondagem das suas afinidades e aptidões. “Queremos inspirar as novas gerações a sonharem com um mundo mais humano e mais justo, mais fraterno e mais feliz e a se comprometerem com projetos de vida nobres, que são positivos para si e para os demais.

Ensino

Atendendo alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, o Colégio Saber trabalha com a FTD Educação, um dos sistemas mais conceituados no setor de Educação. Os estudantes têm acesso ao que há de mais moderno em tecnologia nas salas, como sistema de multimídia completo, projetores, sistema de áudio e internet de alta velocidade, além do Google for Education, uma plataforma digital que conecta estudantes, professores e gestores em um só lugar. As atividades extracurriculares também agradam: judô, desenho, futebol, vôlei, basquete, teatro, ballet, capoeira e violão.

Novo Ensino Médio

O Colégio está totalmente adaptado às normas do Novo Ensino Médio desde 2022. Leonora adianta que houve uma ampla preparação, iniciada em 2020. “Contamos com professores especialistas e titulados em sua área de atuação, todos com vasta experiência nesse nível de ensino. Oferecemos também formação continuada para o corpo docente de todos os níveis de ensino”, reforça a diretora.