Colégio Saber ganha prêmio em Jogos interescolares

Centenas de alunos participaram da abertura dos Jogos Interescolares do Alto Tietê Mogi Travel. O evento aconteceu no último sábado, dia 25 de março, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, e é considerada a maior competição entre colégios particulares da região.

Os alunos do Colégio Saber, acompanhados de seus pais e familiares, prestigiaram a competição, inclusive com a torcida da escola e desfile dos alunos, professores e mascotes. Mas foi no quesito solidariedade que os estudantes se destacaram: o colégio venceu o Troféu Solidário da competição, por ser a instituição que mais arrecadou absorventes. Ao longo das últimas semanas, uma ação na escola, que envolveu toda a comunidade escolar, arrecadou mais de 1900 pacotes de absorventes, que serão entregues para a campanha Tia Chica, do Fundo Social de Mogi das Cruzes, em prol de meninas e mulheres em situação de pobreza menstrual – que é quando há falta de condições mínimas de realização da higiene menstrual de forma adequada.

Pela arrecadação, os alunos do colégio foram homenageados com o Troféu Solidário da competição.