Colégio Gênesis: qualidade em educação

O Colégio Gênesis, localizado em Mogi das Cruzes, sob a liderança do gestor Wesley de Paula, destaca-se por oferecer uma educação abrangente, que compreende desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Um dos grandes diferenciais do colégio é a adoção do Sistema MacKenzie do Ensino, que é referência por sua abordagem construtivista, fugindo do modelo conteudista convencional. “Este sistema proporciona aos alunos não apenas a aquisição de conhecimento, mas também o desenvolvimento de pensamentos críticos, filosofias e valores, fundamentados na cosmovisão cristã”, explica Wesley.

Além do currículo regular, o colégio oferece disciplinas que vão além do tradicional, incluindo aulas de desenvolvimento socioemocional, empreendedorismo e ensino cristão. “Essas disciplinas visam não apenas a formação acadêmica, mas também o desenvolvimento integral dos alunos, promovendo o autoconhecimento e valores essenciais”, justifica o diretor.

O Ensino Médio destaca-se pela presença de orientação profissional e vocacional, proporcionando aos estudantes um direcionamento adequado para escolhas de carreira alinhadas às suas aptidões individuais.

Wesley destaca ainda o ensino inclusivo para alunos no Transtorno do Espectro Autista, que, com as aulas no Colégio, conseguiram alcançar excelentes pontuações no Enem.

Crescimento

Recentemente, o Colégio Gênesis ampliou sua atuação ao adquirir o tradicional Colégio João e Maria. A decisão foi motivada pelo crescimento da demanda para os anos iniciais, infantil e integral. O Colégio João e Maria, agora sob a gestão do Colégio Gênesis, atende desde os dois anos, na fase infantil, até o Ensino Fundamental 1, abrangendo alunos de até 11 anos.

No Colégio João e Maria, o foco em atividades extracurriculares é evidente, com a oferta de aulas de karatê, balé, robótica, e planos futuros incluem aulas de ensino por princípios e música.

Colégio Gênesis

(11) 99555-2777 / (11) 93744-2777 / (11) 4791-1649

@colegiogenesis

mogidascruzes