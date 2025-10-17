Colégio Gênesis promove ação social no Dia das Crianças

O 12 de outubro ganhou magia na Vila Nova União

O Colégio Gênesis, em Mogi das Cruzes, realizou no Dia das Crianças, 12 de outubro, uma ação social que marcou profundamente a Vila Nova União. Cerca de 600 crianças foram beneficiadas com roupas, sapatos e brinquedos — bonecas, carrinhos e bolas — em um evento que uniu alunos, professores, parceiros da instituição, comércio local, empresários, pais de alunos e a Assembleia de Deus Brás Mogi das Cruzes, filial Vila Nova União, mostrando que a solidariedade também faz parte da formação pedagógica da escola, que utiliza o sistema Mackenzie de ensino.

O dia especial contou com brincadeiras, brinquedos infláveis, café da manhã, lanches, corte de cabelo, 200 atendimentos de conscientização sobre saúde bucal, além de dentistas e enfermeiros, garantindo diversão e cuidados essenciais. Foram distribuídos 600 pacotes de doces, 600 hot dogs, 600 refrigerantes, 350 sorvetes, mil algodões doces e mil pipocas, proporcionando uma festa completa para os pequenos. Os alunos do 3º ano do Ensino Médio ajudaram na separação dos presentes e na montagem dos saquinhos, reforçando o espírito de colaboração e protagonismo juvenil.

A ação incluiu ainda a doação de cestas básicas para a comunidade, reforçando o compromisso do colégio com o bem-estar das famílias locais. Wesley de Paula, da gestão do Colégio Gênesis, destacou a importância do trabalho social: “Ações como essa mostram a relevância de estarmos presentes na comunidade, proporcionando alegria às crianças e fortalecendo os laços entre escola, alunos e sociedade. É fundamental incentivar o espírito solidário desde cedo”.

Segundo Wesley, essas iniciativas vão além do cuidado: “Promover momentos de diversão, atenção e aprendizado social ajuda nossos alunos a desenvolver empatia e responsabilidade. Ao mesmo tempo, contribui para que a cidade se torne mais unida e solidária”.

A força-tarefa envolveu funcionários, colaboradores, alunos, parceiros da igreja, comerciantes e pais, mostrando que com dedicação e planejamento é possível transformar o Dia das Crianças em uma experiência inesquecível. Dessa forma, o Colégio Gênesis reforça o valor de ações sociais que aproximam a escola da comunidade e despertam nos alunos o sentido de solidariedade, responsabilidade e cidadania.

Colégio Gênesis transformou o Dia das Crianças em um momento inesquecível para 600 crianças