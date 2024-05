Colégio Gênesis faz homagem para o Dia das Mães

Escola teve danças e coral; toda a instituição colaborou para que a festa fosse emocionante

Mãe é significado de ternura, amor e carinho. Pensando nisso, o Colégio Gênesis, de Mogi das Cruzes, realizou, na última sexta-feira (10/05), a Comemoração ao Dia das Mães.

A festa, que teve início às 19 horas, recebeu como convidados: mães, pais e toda a família de cada aluno, com o objetivo de homenagear todas as mães.

Com um preparo recheado de atenção e demonstrações de afeto, mostrando para cada genitora a força que há dentro dela ao alcançar objetivos e derrubar obstáculos.

O evento aconteceu na Assembleia de Deus Brás Mogi das Cruzes.

Para Wesley de Paula, gestor da instituição de ensino, a celebração não foi um culto religioso, mas, sim, “um momento em que fizeram uma homenagem a todas as mães”.

Ainda de acordo com a direção da escola, todos os professores participaram ativamente da festa. As crianças, do Ensino Fundamental, dançaram músicas que emocionaram a todos, e os maiores participaram de um coral.