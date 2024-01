Clube Náutico Mogiano comemora 91 anos

O Clube Náutico Mogiano celebrou, nesta semana 91 anos de fundação, consolidando-se como um patrimônio de Mogi. Ao longo de sua trajetória, o clube tornou-se mais do que um local para práticas esportivas e recreativas. “O Náutico faz parte da história de Mogi e temos orgulho de mantê-lo vivo, diante de tantos e desafios’, diz o presidente Marcos Furlan.

Fundado em 1933 às margens do Rio Tietê, o Náutico foi idealizado como um espaço para fomentar atividades esportivas e de lazer. Seus 65 mil m² no Mogilar, localizados na rua Cabo Diogo Oliver, 758, representam uma vasta área que abriga o maior parque aquático da região, destacando-se com a maior piscina olímpica da região.

O clube também é reconhecido pela sua contribuição significativa para o desenvolvimento educacional da comunidade. O Clube Náutico Mogiano é mantenedor da Faculdade Náutico e também do Colégio Náutico.

O Náutico também é reconhecido pela sua infraestrutura para a prática de esportes, que inclui quadras, campos, ginásio coberto, hidroginástica e academia, permite a prática de uma variedade de atividades esportivas, atendendo a diferentes públicos e idades.