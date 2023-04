Clube de Campo une forças com campanha “Adote Um Ciclo” e arrecada absorventes

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está mobilizando seus associados para somar forças com a campanha “Adote Um Ciclo”, do projeto Tia Chica, administrado pelo Fundo Social da cidade e que atua no combate à pobreza menstrual. A iniciativa foi lançada na última quinta-feira (6/4) e se encerra no complexo esportivo e de lazer no dia 14 de maio, data comemorativa ao Dia das Mães.

Dessa forma, a campanha interna “Vamos Ajudar” do CCMC passa a receber doações de absorventes descartáveis. Os interessados podem contribuir nos três pontos de coleta: Secretaria, Recepção e Academia. Todos os itens arrecadados serão entregues para mais de 300 instituições do município.

“Essa é mais uma forma de contribuir com quem mais precisa em nossa cidade, em especial às mulheres em situação de pobreza menstrual, sem acesso a condições básicas de higiene e a compra de absorventes para seus ciclos todo mês, durante anos. Consideramos fundamental a contribuição do Clube de Campo nesta causa solidária, envolvendo nossas famílias, amigos e parceiros”, afirmou a diretora social interina do CCMC, Karin Camargo.

A mobilização contra a pobreza menstrual em Mogi das Cruzes tem o apoio do movimento Passarela Alternativa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.