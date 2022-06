Clube de Campo terá 4° Torneio de Beach Tennis das Estações em julho

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizará em julho mais um torneio de beach tennis, modalidade que vem conquistando cada vez mais praticantes, no complexo esportivo e de lazer e também na cidade. É o 4º Torneio de Beach Tennis das Estações – Etapa Inverno.

As inscrições estão abertas e podem participar atletas associados para as categorias Feminino e Masculino (A, B, C, Iniciante e 40+) e Mista (A, B, C e Iniciantes). O campeonato ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de julho e os interessados podem garantir vaga no torneio até o dia 20 de junho.

As vagas para o 4º Torneio das Estações são limitadas. O valor da inscrição é de R$ 60 e, caso o atleta dispute em duas categorias, o custo passa a ser de R$ 85. Se o atleta preferir jogar em três simultâneas, o custo é de R$ 100.

Na etapa de inverno, o Clube de Campo premiará em dinheiro os vencedores de todas as categorias com no mínimo oito duplas inscritas. Ao todo, serão R$ 7 mil em prêmios. Não será permitido que o atleta dispute categorias inferiores à última etapa. Os primeiros 160 inscritos receberão camisetas do torneio.

“O destaque para esta nova etapa do Torneio das Estações é a premiação em dinheiro, inédita no clube”, comentou o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, que compartilha os trabalhos com Fred Abib.

Mais informações sobre o 4º Torneio de Beach Tennis das Estações – Etapa Inverno podem ser obtidas no Departamento de Esportes do CCMC ou através do email monica.nobrega@ccmc.com.br. O telefone para dúvidas é o (11) 4728-5600.

Resultados

No último fim de semana, os associados do Clube de Campo participaram do Torneio MC&H Open de Beach Tennis no Tênis Clube de Mogi das Cruzes e trouxeram mais troféus para casa. Os destaques foram para Caio Fernandes, campeão na categoria Mista D, com Marcela Kanaan (não-sócia), e nas quartas de final na categoria Masculino D, com Nathan Bello Kellermann (não-sócio).

Além de Caio Fernandes, Gustavo Brandão e Francisco Palencia foram campeões na categoria Masculina A. Já na categoria Masculina D, Gabriel Swensson, professor de natação no Clube de Campo, e Marcelo Silva (não-sócio) conquistaram o primeiro lugar no torneio.