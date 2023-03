Clube de Campo de Mogi reinaugura quadra externa de basquete 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) reinaugurou neste domingo (19) a quadra de basquete “Carlos Alexandre Marinho – Carlão”. O espaço externo para a prática da modalidade foi totalmente reformado e agora conta com um novo piso modular, pintura, painel institucional e banco de reservas.

A nova estrutura da quadra proporciona mais segurança, resistência e conforto aos atletas, além de possuir um sistema inovador para o escoamento de água.

Uma partida inaugural foi realizada para celebrar a reinauguração da quadra externa de basquete, que homenageia um colaborador que atua no Clube de Campo há quase 20 anos e que frequenta o complexo esportivo e de lazer há mais de 30 anos. Carlão, como é popularmente conhecido, atuou como mordomo do Mogi Basquete e de grandes elencos profissionais que marcaram época na história do basquete brasileiro.

Com a reforma da quadra externa de basquete, a 3ª edição da Summer League Basketball terá início no dia 1 de abril (sábado) e receberá as partidas do torneio início. As demais fases serão disputadas no Ginásio e contarão com jogos alternados aos sábados e domingos a partir das 9 horas. O campeonato, exclusivo para associados, é destinado para atletas nascidos até 2006. O torneio tem como patrocinador o CdCardio – Centro Diagnóstico em Cardiologia e a Intertrans do Brasil.