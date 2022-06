Clube de Campo de Mogi promove jantar romântico para o Dia dos Namorados

Comemorar o Dia dos Namorados de uma maneira inesquecível com a pessoa amada será uma experiência diferenciada no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), que preparou um jantar romântico para receber os casais no dia 11 de junho. O evento terá como atração musical a cantora Suelly Singer, que vai embalar a noite de sábado com grandes clássicos nacionais e internacionais.

O jantar será realizado no Salão Privê “Airton Nogueira” a partir das 20h30. A venda dos convites já está aberta na secretaria do clube mogiano: R$ 130 para associado e R$ 160 para convidado. O serviço do jantar completo será feito pelo Buffet Síntese do Sabor com entradas, prato principal e sobremesa. As bebidas também estão inclusas, exceto vinhos e especialidades da Offer, que fará a venda no local.

O evento terá aproximadamente 5 horas de duração. Dona de uma das vozes mais requisitadas em festas e casamentos, Suelly Singer interpreta magistralmente ritmos dos mais variados, especialmente o Soul. A cantora, que também é compositora, integra a Band It.

Suelly Singer se apresentará durante a noite

“Estamos com uma boa adesão dos associados em todos os eventos sociais. Preparamos um jantar especial de Dia dos Namorados, que contará com grandes surpresas. Pensamos em todos os detalhes para este evento, da decoração ao som ambiente, além dos detalhes e requinte do serviço de buffet”, afirmou a diretora social Cidinha Mennichelli, que divide os trabalhos da pasta com Patrícia Nakashima.

A vendas dos convites é por tempo limitado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.