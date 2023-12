Clube de Campo de Mogi prepara atividades de férias para as crianças 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está preparando uma atividade de férias exclusiva para os associados mirins: é o Verão Animado CCMC, repleto de atividades recreativas e esportivas que prometem tornar as férias inesquecíveis para as crianças. Este evento especial acontecerá de 3 de janeiro a 1 de fevereiro, dividido em dois períodos diários: manhã, das 9h às 12h, e tarde, das 14h às 17h.

O projeto Verão Animado é voltado para crianças de 4 a 12 anos, proporcionando momentos de alegria e aprendizado durante as segundas e quartas para a faixa etária de 4 a 6 anos, e terças e quintas para crianças de 7 a 12 anos.

Com um limite de 50 participantes por período, a ideia do complexo de esportes e lazer mogiano é proporcionar um ambiente acolhedor e personalizado para que cada criança aproveite ao máximo as atividades propostas.

Para participar, é necessário realizar a inscrição na Secretaria do Clube de Campo. O cadastro é gratuito e vale lembrar que as vagas são limitadas. Além disso, os pais devem lembrar-se de enviar o lanche de seus filhos, garantindo que eles tenham energia suficiente para se divertirem plenamente. O clube pede que levem uma cópia do RG ou certidão de nascimento da criança durante o processo de inscrição.

Para o diretor de Esportes do Clube de Campo, Rodrigo Lazzuri, as atividades de férias já fazem parte da programação do complexo para a estação mais quente do ano: “O Verão Animado do Clube de Campo de Mogi das Cruzes é uma oportunidade única para as crianças desfrutarem de um período de férias repleto de atividades lúdicas e esportivas, promovendo o desenvolvimento físico, social e emocional”.

Mais informações sobre o Verão Animado podem ser obtidas no CCMC pelo telefone 4728-5600.