Nova gestão, com Waldir Fernandes da Costa à frente, assume com agenda voltada à modernização da infraestrutura e ampliação de atividades para os associados

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) iniciou, no dia 2 de janeiro, um novo ciclo administrativo com a posse da Diretoria Executiva para o biênio 2026/2027. A cerimônia, com a oficialização do novo presidente, Waldir Fernandes da Costa, e integrantes da nova diretoria, foi realizada no Salão Privê “Airton Nogueira” e reuniu associados, conselheiros e dirigentes, marcando o começo de uma nova etapa para a entidade, que, neste ano, completa 69 anos de fundação, história e tradição.

Com o novo presidente, Waldir Fernandes da Costa, também formam a nova diretoria: João Bosco Camargo de Sousa, como vice-presidente; Wagner Vieira de Queiroz e Marcelo de Oliveira Lima, como diretores administrativos; e Rodrigo Pereira Garzi e Marcos Eduardo Pinto de Campos na diretoria financeira. Maria Claudia Longato assume como diretora social cultural, Rodrigo Lazzuri como diretor de esportes e Leandro de Paula Christo Silva e Lucas Conrado Marrano na diretoria jurídica.

A Diretoria Executiva que iniciou neste mês o mandato de dois anos foi eleita em outubro de 2025, em um pleito marcado pela maior votação e participação de associados já contabilizada pelo complexo de esportes e lazer mogiano.

Segundo o presidente, a vivência no dia a dia do Clube e a experiência na vice-presidência nos últimos quatro anos lhe renderam bagagem suficientes para compreender as necessidades dos sócios e orientar as decisões de sua gestão daqui para frente:

“Conheço a rotina do CCMC e sei que a base de uma gestão consistente é ouvir o associado. O Clube é construído coletivamente e nosso trabalho seguirá pautado pela responsabilidade, pela transparência e pelo diálogo permanente com a comunidade”, destacou Waldir Fernandes.

Metas

A nova gestão reúne um conjunto de projetos voltados à modernização da infraestrutura e à melhoria contínua da experiência dos associados. Os planos também incluem: implantação de uma nova portaria, com foco em acessibilidade e segurança; a criação de um espaço destinado a coworking; a revitalização da lanchonete da piscina; a repaginação da biblioteca; a reforma do Varandão; a construção de novos vestiários e banheiros na academia, acompanhados da aquisição de novos equipamentos; além da cobertura do deck das quadras de beach tennis e uma atenção especial ao campo de futebol society “Maurício Machado de Mello”.

Na área esportiva, a diretoria tem como meta a implementação do projeto “Esporte para o Futuro”, voltado à formação esportiva e educacional. O planejamento inclui investimentos no esporte competitivo, com atenção também às artes marciais, e iniciativas voltadas às atletas mulheres, como escolinhas femininas de futebol society e futsal.

Os torneios tradicionais do CCMC seguirão integrando o calendário esportivo, com a proposta de criação de novas competições, entre elas campeonatos de futebol de areia, basquete feminino e disputas voltadas à integração entre pais e filhos. O programa DADI Plus, dedicado aos associados da melhor idade, será mantido, com atividades esportivas, culturais e de lazer específicas para esse público.