O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizou, na quinta-feira (26), a entrega dos itens adquiridos com os valores arrecadados nas inscrições da Feira da Mulher Empreendedora, promovida no dia 10 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa destinou 100% dos recursos para o Projeto Acolhimento Maria Madalena, que atua com mulheres em situação de vulnerabilidade social.

No total, foram adquiridos 421 itens de cuidados com a higiene pessoal e uso cotidiano, entre eles cinco hidratantes, três desodorantes, oito escovas de dente, 84 cremes dentais, 36 caixas de cotonetes, 60 pacotes de absorventes, 204 sabonetes, 15 shampoos e seis colchões.

A entrega das doações foi realizada pelo presidente do CCMC, Waldir Fernandes, e pela diretora social e cultural, Maria Claudia Longato. Na ocasião, a diretora destacou a proposta de conectar a realização do evento ao apoio direto a outras mulheres: “A proposta da feira foi valorizar o trabalho de mulheres empreendedoras e, ao mesmo tempo, garantir que os recursos gerados tivessem impacto direto na vida de outras mulheres. Por isso, definimos que toda a arrecadação seria destinada a uma instituição que atua nesse contexto”.

Além dessa ação, o clube possui o projeto “Vamos Ajudar”, que passou a contar com uma nova frente de arrecadação: a coleta de lacres de latas, com ponto disponível no restaurante da praça Francisco Pieri Neto. A campanha será permanente e todo o material arrecadado será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes, onde será convertido em recursos para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, além de pessoas com transtorno do espectro autista.

A iniciativa se soma à campanha de arrecadação de tampinhas plásticas, iniciada em novembro do ano passado, que também conta com ponto de coleta na praça. Neste caso, o material recolhido é encaminhado ao Fundo Social de Mogi, responsável por reverter os valores obtidos com a venda dos recicláveis em apoio a projetos beneficentes no município.

Doações foram adquiridas com verba das inscrições na Feira da Mulher Empreendedora