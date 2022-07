Clube de Campo de Mogi celebra 65 anos em agosto com Band It 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vai comemorar seus 65 anos de fundação em grande estilo. No dia 19 de agosto, às 21 horas, o complexo esportivo e de lazer abre as portas do Salão Social “Wilson Cury” para uma noite de muita música, boa culinária e diversão entre as famílias.

A atração principal ficará com a banda Band It na versão Big Band, que tem em seu repertório grandes sucessos do pop, rock e singles que marcaram época no Brasil. A celebração dos 65 anos do Clube de Campo também contará com a participação dos músicos Fernando Maque e Vando Negretti.

Já a Síntese do Sabor ficará a cargo das delícias da noite, com rolha livre. Nos próximos dias, o cardápio do evento poderá ser consultado no site do Clube de Campo.

Os convites já estão disponíveis na administração do CCMC. Os interessados devem procurar o departamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas. Sábado, domingos e feriados, das 9 às 12h30. O valor do convite para associados é de R$ 195 e para convidados é de R$ 240.

A diretora social do CCMC, Cidinha Mennichelli, lembrou que além da atração musical de Mogi das Cruzes, o Clube de Campo optou por prestigiar os serviços de decoração e buffet do município. “Para nós, é importante prestigiar os profissionais do município. E nada mais especial do que unir esses requisitos no aniversário do CCMC”, afirmou a diretora social, que divide os trabalhos da pasta com Patrícia Nakashima.