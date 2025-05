Clube de Campo de Mogi arrecada meias para aquecer o inverno de quem mais precisa

Iniciativa integra as ações sociais do clube em parceria com a Associação do Voluntariado

No mês de maio, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) volta a se mobilizar para ajudar quem mais precisa, iniciando mais uma campanha solidária por meio do projeto “Vamos Ajudar”, com o foco à arrecadação de meias infantis e adultas, novas ou usadas em bom estado, para a campanha “Pé Quentinho”, da Associação do Voluntariado de Mogi.

Para contribuir com a campanha, os associados podem depositar as doações nos pontos de coleta disponíveis na recepção, na secretaria e na academia do clube. Os locais estão devidamente sinalizados e as doações serão recebidas até o dia 1º de junho.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, ressalta a importância da doação das meias, com a queda nas temperaturas típica desta época do ano: “A participação do clube na campanha da Associação de Voluntariado reflete o nosso compromisso em aquecer os corações e os pés daqueles que mais precisam. A doação de meias é um gesto simples, mas de grande importância, especialmente com a chegada do frio”.

Ao longo do primeiro semestre de 2025, o CCMC já promoveu outras duas campanhas sociais. Em fevereiro, foram doados 200 kits de limpeza ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, destinados a famílias atingidas pelas enchentes no início do ano. Já em março, a campanha em prol do Instituto Sopa arrecadou mais de 1.500 pacotes de macarrão, 200 potes de sorvete usados na distribuição de refeições, além de 25 quilos de sal e 75 quilos de açúcar.

Além das campanhas pontuais, o Clube de Campo mantém projetos sociais contínuos. Iniciativas como o “Costura do Bem” e o “Tricô do Bem” recentemente entregaram 200 gorros e 30 almofadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi. Também em março, o CCMC doou mais de 1,3 mil quilos em anilhas, uma torre completa de dumbells (de 12 a 40 kg) e barras de musculação à Secretaria de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes.

Ação “Pé Quentinho” mobiliza associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes em apoio a famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.