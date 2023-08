Clube de Campo de Mogi arrecada brinquedos para Associação Raios de Sol 

A campanha “Vamos Ajudar” do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) chega em sua 5ª edição neste ano com energia renovada. A partir desta quinta-feira (31 de agosto), o complexo esportivo e de lazer inicia as arrecadações de brinquedos novos e usados em bom estado para a Associação Beneficente Raios de Sol.

Os associados do CCMC podem contribuir com a campanha “Vamos Ajudar” até o dia 9 de setembro (sábado). As doações podem ser feitas nos três pontos de coleta: Recepção, Secretaria e Academia. A expectativa é que os brinquedos sejam entregues na semana do Dia das Crianças, celebrada em outubro.

De acordo com a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, setembro será um mês especial de mobilização das famílias associadas e amigos para uma causa solidária em parceria com a ONG Raios de Sol.

“Escolhemos essa entidade pelo trabalho honroso que realiza na cidade com crianças. Acredito que vamos superar as expectativas com a ajuda de nossos amigos e da família Clube de Campo, seja com bonecas, carrinhos, ou com brinquedos unissex como jogos de tabuleiro, de montar, entre outros. Nosso objetivo é contribuir com o trabalho social já existente no município e proporcionar alegria para as crianças atendidas na entidade”, argumentou Karin.

A Associação Beneficente Raios de Sol atua em Jundiapeba e auxilia famílias carentes da região com a distribuição de alimentos, roupas e brinquedos. A entidade possui duas creches com atendimento integral a mais de 280 crianças de 4 meses a 5 anos. Através de doações de empresas e pessoas físicas, voluntariado, festas e eventos e muita solidariedade, a associação vem contribuindo para o desenvolvimento social das famílias atendidas há quase 20 anos.