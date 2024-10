Clube de Campo abre inscrições para o 6º Torneio de Beach Tennis das Estações

Etapa Inverno/Primavera acontece entre os dias 8 e 10 de novembro e contempla mais de R$ 7 mil em prêmios

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está com inscrições abertas para o 6º Torneio de Beach Tennis das Estações – Etapa Inverno/Primavera. A competição será realizada entre os dias 8 e 10 de novembro, com as categorias feminino, masculino e mista, além das categorias ABC Iniciante e 40+. O torneio oferecerá mais de R$ 7 mil em prêmios. É necessário um mínimo de 8 duplas inscritas em cada categoria, com jogos que começam e terminam no mesmo dia.

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas pelo aplicativo letzPlay (letzPlay.me/t/27141). O valor das inscrições varia de acordo com a quantidade de categorias: R$ 80 para uma categoria, R$ 110 para duas, R$ 130 para três e R$ 140 para quatro. Os primeiros 160 inscritos ganharão uma camiseta como brinde. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Esportes do CCMC ou pelo e-mail monica.nobrega@ccmc.com.br.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, comentou sobre a relevância do torneio e as expectativas para esta edição: “O Torneio de Beach Tennis das Estações já se consolidou como uma tradição no clube, tornando-se um marco na prática do beach tennis em nossa cidade. O clube tem revelado talentos de todas as idades, e esperamos que esta edição repita o sucesso das anteriores. Acreditamos que será uma competição saudável, promovendo o esporte e incentivando a prática esportiva entre nossos associados e a comunidade”, destacou.

O 6º Torneio de Beach Tennis das Estações conta com o patrocínio de O Boticário e CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia.