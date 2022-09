Clube de Campo abre inscrições para Etapa Primavera de Beach Tennis

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizará em 30 de setembro, 1° e 2 de outubro mais um torneio de beach tennis, modalidade que conquista mais praticantes a cada dia e que vem se democratizando em todos os ambientes da sociedade e também no complexo esportivo e de lazer. É o 4º Torneio de Beach Tennis das Estações – Etapa Primavera.

As inscrições estão abertas e podem participar atletas associados para as categorias Feminino e Masculino (A, B, C e Iniciante) e Mista (A, B, C, Iniciante e 40+). Os interessados podem garantir vaga no torneio até o dia 19 de setembro.

As vagas para o 4º Torneio das Estações são limitadas. O valor da inscrição é de R$ 60, e, caso o atleta dispute em duas categorias, o custo passa a ser de R$ 85. Se o atleta preferir jogar em três simultâneas, o custo é de R$ 100.

Na etapa de primavera, o Clube de Campo premiará em dinheiro os vencedores de todas as categorias com no mínimo oito duplas inscritas. Ao todo, serão R$ 4 mil em prêmios. O atleta deverá disputar na mesma categoria da última etapa, não podendo subir nem descer de categoria, devido ao fato de ser sorteado. Os primeiros 160 inscritos receberão camisetas do torneio.

“Mais uma vez, estamos premiando em dinheiro os atletas vencedores, lembrando que todas as duplas serão sorteadas, exceto na categoria Mista 40+”, comentou o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, que compartilha os trabalhos com Fred Abib.

Mais informações sobre o 4º Torneio de Beach Tennis das Estações – Etapa Primavera podem ser obtidas no Departamento de Esportes do CCMC ou através do email monica.nobrega@ccmc.com.br. O telefone para dúvidas é o (11) 4728-5600.