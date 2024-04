Clínica Escola será inaugurada no dia 27

No dia 27 de abril, em Mogi das Cruzes, será inaugurada a Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista, como um complemento ao atual atendimento oferecido à comunidade autista da cidade.

De acordo com Andrea Souza, diretora do departamento de educação especial e inclusiva da Secretaria de Educação, esta nova instituição visa proporcionar 1350 atendimentos clínicos terapêuticos, utilizando a terapia ABA, com foco em crianças e adultos da região, através de triagem realizada por uma equipe transdisciplinar composta por diversos profissionais especializados. A equipe em si terá professor especialista, psicopedagogo/pedagogo, educadores fisico e de arte, psicólogo/neuropsicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico (neurologista/psiquiatra), nutricionista, atendente terapêutico clinico e assistente social.

Destinada exclusivamente aos residentes de Mogi das Cruzes, a clínica oferecerá Educação Especial Personalizada para crianças do ensino fundamental e EJA. “A seleção dos alunos será feita com base em relatórios fornecidos por professores e diretores das escolas regulares, indicando a necessidade de um currículo adaptado”, explica Andrea. A proposta é que esses alunos passem um ano nesse currículo antes de uma nova avaliação para possível retorno ao ensino regular, para incentivo à socialização. Nesta fase inicial, a clínica irá atender 12 alunos, com possibilidade de expansão do atendimento.

Atendimento completo

Localizada entre a AACD e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio, a Escola Clínica oferecerá uma variedade de espaços e serviços, incluindo atividades como dança, musicoterapia, psicopedagogia, práticas da vida diária e esportiva, além de uma brinquedoteca, quadra, sala multidisciplinar e refeitório. Também haverá um ambiente dedicado aos pais e responsáveis, e serão oferecidas palestras sobre o autismo como parte do treinamento parental. “Quisemos preparar um espaço para que os pais pudessem aguardar as terapias, então eles terão à disposição espaço para trabalhar, internet, geladeira e microondas”, complementa a diretora.

Outro serviço oferecido será a Casa de Vivências, onde os pacientes poderão recriar situações do cotidiano, como arrumar a cama ou se alimentar, ações que podem ser mais difíceis de serem realizadas por quem tem o transtorno.

Referência

As obras para construção da Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram iniciadas em abril de 2022. A unidade é a segunda nesse padrão no Estado e a terceira em todo o Brasil, de acordo com a prefeitura. O prefeito Caio Cunha ressaltou a importância da inauguração da Clínica.

“Trabalhamos para que nossa cidade seja acolhedora para todas as pessoas. A Escola Clínica é um equipamento inovador que vai contribuir para a inclusão e o desenvolvimento das pessoas com TEA. A escola tem salas de terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, consultórios médicos, salas de enfermagem, espaços para pais e para vivências, ambientes para educação especial. Ela já nasce como uma referência para não só para a região, como para o Brasil”.