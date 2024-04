Opereta abre mais de 120 vagas para oficinas culturais 

Cursos são de vivência teatral, montagem de espetáculo, violão, vozes e cantos e iniciação ao italiano

A Associação Cultural Opereta abriu inscrições para 128 vagas das oficinas culturais do Projeto Mãos à Obra 2024. Este ano, o projeto será dividido em dois ciclos formativos. A edição comemorativa de 15 anos oferece nesta primeira etapa, cursos de Vivência Teatral, Vozes e Cantos, Violão, Italiano e Montagem de Espetáculo. A inscrição é gratuita. Este primeiro ciclo é realizado como atividade de contrapartida do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site da Opereta (https://associacao.opereta.org) e clicar no banner do Mãos à Obra. O usuário será redirecionado para o formulário de inscrição online, onde deverá preencher todas as informações e enviar os documentos como RG, comprovante de residência e a autorização, em caso de menores de 18 anos. Ex-alunos somente enviam os documentos no caso de atualização de dados.

Quem preferir, pode fazer a inscrição pessoalmente na Secretaria da Associação, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h30. E nos sábados, plantão das 9 às 13 horas. As inscrições vão até o dia 11 de maio. Informações pelo WhatsApp da Opereta 11 4634-1175.

Cronograma

Para os amantes do teatro, haverá duas opções de oficinas. A de Vivência Teatral é recomendada para iniciantes nas artes cênicas, a partir dos 14 anos. Com 25 vagas, as aulas serão às quintas-feiras, das 14 às 16 horas. Para quem já foi aluno do projeto ou tem alguma experiência teatral, recomenda-se a oficina de Montagem de Espetáculo, que será às segundas-feiras, das 19h às 22 horas, oferece 35 vagas e é indicada a partir de 16 anos.

Já para quem prefere a música, as opções são a oficina de Iniciação ao Violão e Vozes e Cantos. A primeira será às quartas-feiras, das 14 às 16 horas e dispõe de apenas 16 vagas, a partir de 10 anos. É necessário ter o violão para participar das aulas. Já a de Vozes e Cantos, são 40 vagas e será semipresencial, aos domingos, das 10 ao meio-dia, duas vezes por mês, indicada também a partir dos 10 anos.

Aos sábados haverá a oficina de Iniciação ao Italiano para Iniciantes, a partir de 16 anos até o limite de 12 vagas (sendo mínimo de seis para fechar turma), das 8h30 às 10h30.

