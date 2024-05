Apresentação “Pai dos Gatos” terá arrecadação de sachês para a ONG FERA

Cerca de 150 animais vítimas de abandonos, atropelamento ou maus-tratos estão sob responsabilidade da Organização

Está confirmado para às 19h45 desta quarta-feira (15/05) o espetáculo “Pai dos Gatos”, a ser realizado no Teatro Vasques, no centro de Mogi das Cruzes. O stand up, que aborda de forma cômica assuntos do dia a dia de um gateiro, “pai” de 48 gatos resgatados, terá um trabalho social, com arrecadação de sachês em prol da ONG FERA.

Na prática, além do ingresso, a pessoa leva sachê que será doado à instituição mogiana, prestes a completar dez anos de atividades na cidade. Atualmente, cerca de 150 animais (entre cães e gatos), vítimas de abandono, atropelamento ou maus-tratos, é que estão sob responsabilidade da ONG FERA.

“Só quem é protetor e amante de gatos consegue entender a rotina e dedicação a eles”, comenta Fernanda Moreno, fundadora e mantenedora da ONG FERA. “Fiquei muito feliz de ter o convite para essa parceria, pois é uma grande oportunidade de explanar mais sobre o universo e rotina de um gateiro e ainda ter essa ajuda para a ONG”, completa.

Com duração de 90 minutos, a apresentação “Pai dos Gatos” é uma comédia em que André Assunção aborda, de forma cômica, a sua rotina com os 48 gatos que resgatou e que transformaram sua vida. “A relação entre um gateiro e seus bichanos é cúmplice e intensa, e não tem nada a ver com os estereótipos de gatos que vemos por aí”, conta Assunção, primeiro comediante gateiro do Brasil que iniciou sua carreira em 2010.

Editor de áudio e vídeo, André Assunção conta que sua paixão por gatos iniciou em 2012 e, depois da primeira adoção, vieram muitos resgates, tornando sua missão de vida. Em 2022, começou a escrever textos sobre gatos na noite de testes chamada “Testando, no Bixiga Comedy Club”. Os vídeos com trechos da apresentação logo começaram a fazer sucesso nas redes e a atrair o público gateiro. Em 2024, foi indicado ao prêmio IBest na categoria Pet, ficando no Top 20. Hoje, segue apresentando seu show solo “O Pai dos Gatos” por todo o Brasil, com comedies e teatros lotados, e tem um podcast, o “Gatificando”, em que conta as histórias dos humanos com seus gatos.