Alvorada da Festa do Divino tem grande participação do público

Mais de duas mil pessoas participam deste momento diariamente

Nessa terça-feira (14), ocorreu a quarta alvorada da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, de uma série de nove edições, em preparação a grande Dia de Pentecostes (19 de maio).

A concentração ocorreu, a partir das 4h30, na Praça Coronel Benedito de Almeida, no Centro de Mogi das Cruzes, em frente ao Império, ponto de partida dos devotos, que saíram em cortejo pelas ruas da cidade, pedindo pelos Sete Dons. A dessa terça teve como destino à Santa Casa de Misericórdia, em um momento que se pede pelos fiéis doentes.

A cada dia, um percurso diferente. A alvorada da última segunda-feira (13), teve como ponto alto a visita ao Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano. Lá, o Bispo Diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, celebrou uma missa em honra aos fiéis defuntos, que teve a animação do cantor Guilherme Dela Plata. O Bispo participou das três últimas alvoradas (sábado, domingo e segunda). Nos próximos três dias, ele deixa o posto para se dedicar a outros compromissos diocesanos, e retorna nos últimos três dias de alvorada: sexta (17), sábado (18) e domingo (19).

“No quinto dia da Festa do Divino, já com três alvoradas, só podemos agradecer por tanta devoção. É uma maravilha ver tanta gente reunida, e com um calor surpreendente, porque estaríamos em tempo de frio, é agradável por um lado, mas preocupante por outro, se formos levar em consideração essas mudanças climáticas. As Alvoradas e a Festa do Divino estão transcorrendo muito bem, com a graça de Deus”, destaca o Bispo.

Feliz com a grande participação dos devotos, ele chama a atenção para a fé do povo: “Está mais do que comprovada essa devoção enraizada mesmo no coração de Mogi das Cruzes e do seu povo, o que é tão bonito e favorece muito a convivência entre as famílias e há um clima de muita fraternidade entre todos. Admiro quem pode vir todos os dias, mas se não puder, venha um dia, traga um amigo”.

Café da Alvorada

O coordenador do Café da Alvorada, José Carlos Nunes Júnior, por sua vez, comemora a excelente participação dos devotos na alvorada, e por consequência ao Café. “A dinâmica aqui no Café é bem emblemática, porque sabemos que os devotos virão, mas o nosso receio é que falte o pão e o café, embora tudo esteja sempre sob controle. Mas é gratificante vir que o povo está vindo”, diz Júnior.

Por dia, em média, são feitos 100 litros de café e distribuídos 2,2 mil pãezinhos no sábado (11) e a mesma quantidade no domingo (12). “Com esta média é possível calcular o número de pessoas que participam da Alvorada, lembrando que muitos não ficam para o Café, vão embora”, esclarece o coordenador.

Com 411 anos de fé e devoção, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2024 tem o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da Misericórdia”.

Crédito: José Carlos Cipullo