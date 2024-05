Completando 26 anos, jornal fará festa no dia 15

Neste ano, o jornal A Semana e a coluna On Business completaram 26 anos, no dia 8 de maio. Para comemorar a data, a superintendente Fabíola Pupo e seus filhos, Muriel Pupo, diretora comercial, e Marcel Pupo, diretor administrativo, no próximo dia 15, às 19h30, receberão em festa, 250 convidados no salão Chateau Ma Vie, em Mogi das Cruzes, que contará com o serviço de valet da Metrópole.

A assessoria do evento está sendo realizada pela competente Renata Sponda, que, com sua equipe, oferecerá uma experiência diferenciada aos convidados. O jornalista Castro Alves irá dividir o palco com Fabíola Pupo, no cerimonial, para contar, de maneira breve, a longa trajetória deste periódico.

Para os convidados, será servido coquetel, seguido de jantar, ilha gastronômica de queijos, pastas, frios e doces, do Buffet Costa, conhecido pela sua qualidade gastronômica, dentro e fora da nossa Região. A novidade em comes deste ano será a esperada ilha de Temakis, preparados pela empresa Ken Sushi. Para acompanhar, terá drinks variados, alcoólicos e não alcoólicos, feitos pelo Coquetel Botânico, e chopp Brahma patrocinado pelo Outback SteakHouse Mogi.

Para valorizar o espaço, a decoração será preparada com o bom gosto da Naomi Decor, que será complementada pela iluminação cênica da Led For Fun. Outra novidade deste ano será o totem de fotos e a plataforma 360°, da empresa TPA. Para registrar os momentos, teremos as filmagens de Moraes Filmes e os registros fotográficos pelo Renatto Nomura. Para animar o evento, o jornal oferece show ao vivo da banda Big Choice, do Ariel Oliva, e o DJ Fernando Santos. E, por fim, a Casirelli Biscoitos Caseiros oferecerá um mimo super delicioso para todos, na saída. Os convidados poderão esperar muita diversão, com música, comida e bebida de qualidade. Os patrocinadores da festa são Aquatec Purificadores de Água, Clube de Campo, Colégio Gaspaz Vaz, DDC Telefones, Grupo Inove, Marsala Apart Hotel, MasterClin Veterinária, Mogi Shopping, Outback SteakHouse Mogi, Pop Car, Salão Bem Me Quero, Supermercados Shibata e Suzano Shopping.

Anfitriões começaram os preparativos no início deste ano