Cidade ultrapassa 18 mil novos empregos gerados desde 2021

Mogi das Cruzes já tem um saldo positivo na geração de empregos que ultrapassou a marca de 18,3 mil novos postos de trabalho – este acumulado vem desde 2021. O total de 18.393 novos empregos foi alcançado com o resultado dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal. Só neste 1º bimestre, foram 1.967 novos postos de trabalho com carteira assinada em Mogi das Cruzes.

Os números de janeiro e fevereiro deste ano foram o melhor resultado alcançado por Mogi das Cruzes na geração de empregos nos últimos cinco anos. O índice de 1.967 novos postos de trabalho é 28,65% maior que o saldo registrado em 2022, que até então era o melhor do levantamento, e 46,68% superior a 2020.

Este resultado positivo é reflexo das iniciativas que adotamos na Prefeitura de Mogi das Cruzes, como os programas de incentivo voltados à geração de oportunidades de emprego, apoio ao empreendedorismo e à formação e capacitação. Logo em 2021 tomamos medidas para minimizar os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 no setor econômico. Além de ações na Saúde e Assistência Social, criamos o Auxílio Empresarial Mogiano, que injetou mais de R$ 500 mil na economia local e ajudou pequenas empresas da cidade a manter seus funcionários empregados”, lembrou o prefeito Caio Cunha.