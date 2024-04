“Raízes e Asas: o legado artístico de Mogi em evolução”abre as exposições da galeria Wanda Barbieri

A exposição “Raízes e Asas: o legado artístico de Mogi em evolução” entra em cartaz no novo endereço da galeria Wanda Barbieri – desde terça-feira (23) passou a ocupar o hall de eventos da Prefeitura de Mogi das Cruzes até o dia 05 de maio.

Com entrada franca, a mostra reúne obras de alunos da rede pública de ensino que participaram 1ª edição da Olimpíada Cultural de Mogi das Cruzes (Olimc), com o objetivo de incentivar a descoberta do processo de criação cultural, além de valorizar os talentos artísticos dos jovens mogianos.

A exposição é resultado do trabalho dedicado e criativo de jovens artistas, que empenharam tempo e esforço para expressar suas visões e emoções por meio de diversas formas de arte e destacaram-se na primeira edição da Olimpíada Cultural de Mogi das Cruzes (Olimc), que teve como tema os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesta exposição, são apresentados alguns dos representantes da nova geração de artistas da região, buscando estimular sua conexão com a cena artística da cidade e de todo o Alto Tietê. Com essa primeira mostra, a Galeria Wanda Coelho Barbieri voltará a ter uma programação continuada de exposições de artes visuais em diversos suportes e técnicas, como pinturas, gravuras, fotografias, esculturas e outros.

Serão apresentadas exposições produzidas em contrapartida às leis de incentivo e fomento, iniciativas apoiadas por instituições parceiras, mostras selecionadas em edital e projetos de artistas convidados. Em 2024, a nova edição da Olimpíada Cultural de Mogi das Cruzes vai abordar o tema Inclusão e Paz.