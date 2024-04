Festa do Divino busca aprovação como Patrimônio Cultural

A fé e o folclore são princípios na Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, um evento que terá a oportunidade de reconhecimento de bem cultural de Patrimônio Imaterial do Brasil. A comunidade mogiana se mobilizou em três frentes: religiosa, civil e popular, desde agosto de 2023, em reuniões para adesão ao movimento. Uma das festas históricas e culturais do Brasil mais importantes, completa 411 anos este ano.

A Associação de Profissionais de Propaganda – APP Alto Tietê, está mobilizando agências, produtoras, meios de comunicação e profissionais da área para promover o projeto e participar do manifesto representativo. Maria Teresa Arbulu, diretora da APP Brasil, destaca que o reconhecimento pelo IPHAN aumenta a visibilidade e a reputação, colocando Mogi e seus arredores no contexto histórico brasileiro e preservando a essência da Festa do Divino em edições futuras.

A defesa parte da relevância histórica da festa para a memória nacional, assim como sua colaboração direta para a formação da identidade brasileira, por sugestão do então deputado federal Marco Bertaiolli, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na festa de 2023.