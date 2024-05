“Em Evidência”, com José Batista dos Santos

Sempre com alto astral, sorriso no rosto e a confiança de que tudo sempre dará certo, José Batista dos Santos, 56, está à frente da rede de veículos Pop Car Multimarcas, que possui 5 lojas: uma em Mogi, duas em Suzano e duas em Itaquá. Potiguar, nascido em São Bento do Norte-RN, passou toda a sua infância e juventude na capital Natal. E, entre as melhores recordações da infância, retorna aos seus dez anos, quando brincava de carrinho de rolimã com os amiguinhos. “Eu brincava três vezes por semana, na rua da minha casa”, acrescenta. Autodidata, afirma que estudou pouco, mas as experiências e tropeços no início da vida profissional lhe deram percepção para aproveitar as oportunidades e obter sucesso. Sempre teve paixão por automóveis, ainda menino sonhava entrar para o ramo automobilístico ter uma loja de carros. Hoje, vê seu sonho realizado.

Começou a trabalhar com oito anos. “Fui assaltado quando vendia bananas e enganado quando vendia panelas. Perdi a mercadoria e o dinheiro nas duas vezes.”, conta. Entrou no mercado de carros em 1989, com o padrasto, Sebastião. “Comecei como lavador dos carros, mas juntei dinheiro, comprei um Fusca, vendi… fui negociando mais carros e não parei mais.”, conta orgulhoso. Aos 23 anos, veio para São Paulo, montou sua primeira loja de carros em Itaquaquecetuba e hoje conta com uma rede com estoque de cerca de 150 carros, dos populares aos importados, e os mais sofisticados. Batista mora no Mogilar e é casado há dez anos com Michele, que cuida da parte financeira das lojas. Do relacionamento anterior, é pai cinco filhos: Fernando, Bruno, Suenya, Samilly e Sinayra, que lhe deram seis netos. Nos momentos de lazer, aprecia preparar um churrasco em casa. Canceriano, afirma que sua melhor qualidade é a honestidade com clientes e amigos. Não tolera a mentira e diz que guarda rancor e se afasta das pessoas que o magoam. Seu estilo é casual, sua cor é o vermelho, não dispensa uma camiseta polo branca e seu carro preferido é o Range Rover Sport. Atualmente, não faz atividade esportiva, mas adora navegar aos finais de semana no Guarujá e São Sebastião. Dedicado ao trabalho e à organização, diariamente passa em todas as suas lojas para ver as partes administrativas e financeiras. Das melhores viagens, cita Santa Catarina e Fortaleza, mas o próximo destino será Orlando, EUA. Seu sonho de consumo é uma lancha 60 pés e seu projeto é especializar-se em venda de carros com apenas um ano de uso. Católico, perdeu o pai, Francisco de Assis dos Santos, quando tinha apenas cinco anos, mas da saudosa mãe Gerdulina recebeu grandes lições sobre dignidade. A vida o ensinou a conhecer as pessoas pelo jeito que elas se comportam e falam. Sua frase: “Vamos que vamos: pensando sempre para frente e nunca para trás.”

