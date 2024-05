Em sua loja Única Boutique, no Alto do Ipiranga, Joelma Ribeiro aposta na paleta dos marrons terrosos para a coleção Outono/Inverno 24/25, que traz sensação de conforto e elegância e é uma ótima sugestão de presente para sua mamãe

Neste sábado, dia 11, o chef francês Érick Jacquin, na foto com o sócio Orlando Leone, inaugura o esperado bistrô Ça-Va, no shopping Urupema. Neste primeiro dia, a nova opção gastronômica abre as portas ao público para o almoço, somente mediante reservas via link.