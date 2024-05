ONG realiza triagem odontológica em Mogi

Os atendimentos serão para jovens de 11 a 17 anos, das 15 às 19 horas

A Organização Não Governamental Turma do Bem, maior rede de voluntariado especializado do mundo, vai realizar a Mega Triagem odontológica, em todo o Brasil, para jovens de baixa renda, no dia 6 de junho de 2024. Em Mogi das Cruzes e região, a ação será realizada na sede da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), entre 15 e 19 horas, dando oportunidade de crianças e adolescentes, com idades entre 11 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social e com indícios de graves problemas bucais, receberem tratamento dentário gratuito com os dentistas voluntários da ONG. Os selecionados terão tratamento e acompanhamento odontológico gratuito até completarem 18 anos.

A ação será ofertada em mais de 90 cidades brasileiras em todos os estados do país, de maneira simultânea. A expectativa é encaminhar cinco mil jovens para o tratamento odontológico após a ação. Esta edição da Mega Triagem, em especial, faz parte do movimento Juntos Contra a Carência Dental, iniciativa promovida pela Colgate, que tem o compromisso contínuo de promover a saúde oral, buscando conscientizar sobre o panorama da falta de acesso à prevenção e tratamento da cárie.

A APCD fica localizada na Rua Delphino Alves Gregório, 50, Mogilar, Mogi das Cruzes.

