Inscrições para os Jogos Escolares da Sustentabilidade ainda estão abertas

Como parte integrante da programação de Junho Ambiental, evento é organizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal

As inscrições para a 3ª edição dos Jogos Escolares da Sustentabilidade seguem até o dia 22 de maio. O evento é organizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e integra a programação do Junho Ambiental. A agenda dos jogos incluirá atividades semanais colaborativas realizadas pelas escolas inscritas, com o objetivo de difundir a cultura de sustentabilidade entre os estudantes em todo o município. De acordo com a Prefeitura, qualquer escola do Ensino Infantil, Fundamental e Médio poderá participar. Basta preencher o formulário de inscrição e aguardar a confirmação.

A divulgação das escolas participantes ocorrerá em 24 de maio, e o lançamento oficial dos jogos será no dia 28. As atividades serão cumpridas pelas escolas entre os dias 3 e 28 de junho, com a premiação dos vencedores em 8 de agosto.

Este ano, a Secretaria de Meio Ambiente adotou o lema “Objetivos para a vida que queremos”, para promover um maior engajamento sobre os Objetivos de Sustentabilidade (ODSs), que serão abordados durante o evento. Os ODSs formam uma agenda proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) com 17 objetivos (organizados em metas), alguns deles voltadas à proteção do planeta.

O intuito dos jogos é a criação de uma ferramenta de multiplicação de valores, como a preservação ambiental e o respeito à natureza. Os jogos pretendem trazer como resultados escolas com mais árvores, bairros com resíduos sólidos destinados em local correto e estudantes envolvidos em ações de conservação da natureza.

Os Jogos Escolares da Sustentabilidade terão mais uma edição do Repórter Ambiental: cada escola terá uma dupla de alunos encarregada de produzir uma reportagem sobre um dos temas das quatro etapas de atividades.

Durante o mês de junho, os estudantes terão a oportunidade de visitar o Parque Municipal Chiquinho Veríssimo e conhecer nascentes localizadas na Serra do Itapeti, estudarão sobre a polinização e criarão campanhas em prol da conservação das abelhas, além de incentivar o trabalho voluntário para a causa animal e participar da Campanha Vidro Vira Vidro, separando o vidro e depositando nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV).

Mais informações sobre os Jogos Escolares da Sustentabilidade podem ser obtidas pelo telefone 4798-5962 ou pelo e-mail jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br.