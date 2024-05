Suzano faz ação contra abuso sexual de crianças e adolescentes

Mobilização ocorrerá nesta segunda-feira (20/05), a partir das 9 horas, e contará com a participação de representantes da Secretaria de Assistência Social, Comdicas e Conselhos Tutelares

A Praça dos Expedicionários receberá nesta segunda-feira (20/05), a partir das 9 horas, uma ação contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Com o lema “Lembrar é combater”, a iniciativa, que chega à sua 11ª edição, será realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, os Conselhos Tutelares e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas). O objetivo será promover ações de conscientização sobre essa temática com orientações e distribuição de panfletos para os munícipes.

A atividade faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/05) e contará com a participação de profissionais dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e apoio de equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), da Medida Socioeducativa e dos serviços de convivência, além de ativistas e entidades ligadas à causa. Os participantes compartilharão informações sobre o atendimento a esse público, disponibilizando os contatos para denúncias e endereços das unidades que realizam o acolhimento.

Além do alerta para o Disque 100, as denúncias podem ser feitas aos dois Conselhos Tutelares de Suzano, que abrangem as unidades localizadas na rua Barão do Rio Branco, 249, na Vila Costa, e na rua Coronel Hildeberto Vieira de Melo, 60, no Cidade Boa Vista. O primeiro atende pelos telefones (11) 4748-5940, 4743- 3313 e (11) 96417-5437, além do e-mail conselhotutelar.suzano@gmail.com. Já o segundo tem como contatos os telefones (11) 4748-8188 e (11) 97815-4867, assim como o endereço eletrônico conselhotutelar2.suzano@gmail.com.

No evento, também serão reforçadas as informações referentes às cinco unidades do Cras instaladas em Suzano, que incluem a unidade do Boa Vista, localizada na avenida Katsutoshi Naito, 955 – Sesc; a do Casa Branca, que fica na rua Maria Clara Tavares, 125 – Parque Residencial Casa Branca; o posto do Centro, situado na rua Monsenhor Nuno, 595 – Centro; o equipamento do Gardênia Azul, na rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Varan; e a unidade de Palmeiras, na antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 11.641. Por sua vez, a sede do Creas fica localizada na rua Deodato Wertheimer, 174, no centro.

Segundo Garippo, é importante mostrar aos suzanenses que as famílias podem contar com o apoio desses órgãos. “A sociedade precisa estar mobilizada e, para isso, temos que destacar o papel de todos os envolvidos, entendendo de que maneira podemos reduzir as ocorrências desse crime. O abuso e a exploração sexual comprometem o desenvolvimento integral e a dignidade de crianças e adolescentes”, destacou.

O chefe da pasta ainda falou sobre a ação na Praça dos Expedicionários e a conduta a ser adotada nas situações de abuso. “Tiraremos dúvidas e divulgaremos esse dia de reflexão. As informações que constam nos panfletos que iremos distribuir são basicamente orientações sobre denúncias e de como efetuá-las quando há algum indício ou alguma suspeita. Reforçaremos a mensagem de que deve ser feita denúncia, para que possa ser realizada a apuração, assim como o acolhimento às vítimas”, definiu o chefe da pasta.

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano