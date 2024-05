Fique Sabendo | Edição 1338

… que o Centro Veterinário MasterClin irá presentear 24 “Mães de Pet” com uma massagem incrível. Para participar, siga página da clínica no Insta, comente “Eu quero” e marque uma mãe de pet que mereça ganhar. O sorteio será no dia 10, às 19h. Participe!

… que, para o Dia das Mães, Rafaella Reginato está com dicas incríveis de semijoias para presente em sua SoberAna Semijoias, como conjuntos clássicos em zircônia e peças personalizadas, trazendo uma mensagem afetiva para deixar sua mãe linda e feliz.

… que, nesta segunda, 13, Leandro Sérgio promove o lançamento oficial do Cruzeiro do Cidade Viva 2025, no Esquina Joaquina Music Bar, com a presença de amigos que curtem viajar e aproveitar o melhor da vida.